كيف أعامل خطيبي يلفحني سوء تقديره؟

طيبة قلبي وتقديري للغير هو ما جعلني اليوم أحيا في الحضيض إلى جانب خطيب يعاملني بإزدراء، مثقفة أنا ومتحصّلة على شهادة جامعية، كما أنني على قدر كبير من الجمال وقد كان بإمكاني أن أختار عريس الأحلام بما يتماشى وكياني،

إلا أنني فضلت إختيار الشهم الأصيل الذي سيرفع من قيمتي إلا أن تخميناتي لم تكن قفي محلها. خطيبي ليس بالساذج حتى يعلم أن طيبتي أمر جبلت عليه ومن أن إحترامي للغير من أبجديات حياتي.تساهلت وأهلي معه في مسألة المهر وكل الأمور المادية،

حدثته في الأمر ونهيت عن التمادي الذي لم يصغرني ولم يحقرني بقدر ما جعله هو قاب قوسين أو أدنى من أن يبلغ الإحترام الذي يجب أن تكنه أي خطيبة إلى خطيبها، وسألته الفراق وفسخ ما بيننا إن كان يجد أنني لست أناسبه، إلا أنني تفاجأت به يصرّ أنه لن يجد في مثل طيبتي وأسرتي

لست أدري لماذا أحس من أنه عليّ التغير الجذري في معاملتي لهذا الإنسان، ولست أكذب إن قلت أنني سأبدأ فعليا بالتغير من أجل كرامتي وكرامة أهلي،

لا يوجد ما هو أحسن من المعاملة الطيبة التي تؤلف القلوب ولعل عنوان أيّ علاقة يكون بدءا من تعاملات ومعاملات الأطراف فيها، فما كان منها لينا فهو الأجمل والأدوم، وما كان منها سيئا يبقى على المحك تتجاذبه الشكوك.

جادلته وأخبرته بما يزعجك ويجعلك أمامه في قمة الإنزعاج، فلم يبدي أي إعتذار ولم يغير من طبعه، ولعلّ ما زاد الطين بلة أنّه طلب منك عدم الإصرار عليه بفسخ ما بينكما من خطبة، وأظن أن غطرسة هذا الخطيب لن تنتهي حتى وأنت على ذمّته زوجة، لأنّه وعلى ما يبدو يعاني عقدة نقص تتمثّل في إشباعه لغطرسته بإلحاق الأذى النفسي لمن هم أحسن منه. وما أنصحك به أختاه، أن تجعلي لهذا الخطيب حدّا أمام أهله، بإخبارهم لما يقوم به معك وحيال أهلك، وتطالبيه أمامهم بضرورة التغيير.

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