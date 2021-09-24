كيف أعوّد إبني المراهق على العبادات؟

ابني المراهق

سيدتي بعد التحية والسلام، أحييّك على هذا الفضاء الجميل الذي أقرّ بأنني من اشد المعجبات به والمتعطشات للغوص في كل سطر من اسطره،

كما لا يفوتني أنني على كبير الثقة بك والدليل أنني أراسلك اليوم حتى أكون على بينة من أمري في مسألة تعويد إبني المراهق على العبادات، كيف لا ونحن في غرة الأشهر المباركة، وعشية حلول شهر التوبة والغفران علينا. هو إبني الوحيد الذي أكثر ما أتمناه أن ينشأ في بيئة صالحة بها من تعاليم الدين والأسوة الحسنة الكثير، فبالرغم من كل ما نحياه من تقدم صارخ ولهث وراء مستجدات الحياة إلا أن التربية الصالحة تبقى مطمح الاباء في وقت كثر فيه الإبتذال وطغت فيه السفافة وهشاشة الأخلاق. فطيف السبيل سيدتي حتى أغرس في إبني مكارم الأخلاق؟

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