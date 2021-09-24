كيف أكسب ود الغير وأكون فتاة محببة لديهم؟

كيف أكسب ود الغير

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. سيدتي قصدتك من باب الحكمة التي تتمتعين بها والتي من شأنها أن تبدّد عليّ حيرتي

فأنا فتاة ف يمكقتبل العمر، أريد أن أهل من الطباع الجميلة والخلال الحميدة، ما يجعلني أكسب حب الناس وودهم، فنحن في زمن إستفحلت فيه الرداءة والبلادة، وبات الناس يهتمون بسفاسف الأمور ولا يعطون أهمية للأخلاق والتربية، لدرجة باتت فيه هذه الأمور عملة نادرة.

فما السبيل سيدتي حتى أخرج من قوقعتي بخصال حميدة إلى عالم يقدّرني؟