كيف أكون متّألقة في عملي بعدما كنت كذلك في مشوار تعليمي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سيدتي قراء الموقع تحية جميلة مني لكم جميعا، أنا فتاة في الـ25 من عمري، لطالما كنت متفوقة في دراستي، وهدا بفضل الله ووالديّ، وبإذن الله مقبلة على دخول عالم الشغل، وأنا خائفة نوعا ما من طبيعة العلاقة التي ستربطني بزملائي في العمل.

فأنا لم تسبق لي أي نوع من تجربة عمل من قبل وعلاقاتي منذ صغري محدودة، سواء في الوسط العائلي، أو في الجامعة حين كنت أدرس، لهذا أريد أن تكون شخصيتي متميزة، لأحظى بالاحترام، وأوفق في عملي بحول الله، فبماذا تنصحينني، وشكرا مسبقا.

أحلام من الوسط

الرد:

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بك وبكل قراء الموقع، قبل كل شيء أتمنى لك التوفيق والسداد فيما هو آت بحول الله، عزيزتي أحلام إن أول ما أوصيك به هو أن تفرضي احترامك الذي تصنعيه بالحياء أولا، ثم الأخلاق الحسنة، ليأتي المردود العلمي بعد ذلك، لهذا لا تقلقي بشأن علاقاتك، واعلمي مسبقا أنك قد تصادفين في هذه الحياة الصالح والطالح، وأنت عليك أن تعاملي الكل وفقا لما تمليه عليك أخلاقك حبيبتي.

أعجبني جدا الحماس الذي تملكين، وحبك لإثبات ذاتك لتنجحين في عملك، وهذا أمر جيد، وحقيقة يحتاج منك شخصية متميزة ومهارات، فشخصية أي إنسان هي معيار النجاح الذي يجعله يحظى بمودة الآخرين، لهذا فأول ما أنصحك به هو:

تجنّب البحث عن الاهتمام ومحبّة الآخرين بشكلٍ مُبالغ به يجعل الفتاة تنسى أهدافها وطموحاتها الأخرى الهادفة في هذه الحياة، وعدم محاولة إحداث الفوضى والضجيج للبحث عن الأضواء وكسب الاهتمام فقط، بل العمل الجاد والسعيّ والإصرار والنجاح الذي يجعلها بالفعل شخصيّةً مميّزةً ومحبوبة ومصدر إلهامٍ للآخرين.

حافظي على هدوئك دوما وابتسامة بسيطة ولطيفة فهي مفتاح القلوب، اعتني بنظافتك جيدا، احرصي أن يكون هندامك لائقا بدون مبالغة أكيد، وكوني منضبطة، فهذا أمر مهم للغاية.

تجنبي التقليد الأعمى الذي قد يطمس حقيقتك الجميلة، ويجعلك نسخة طبق الأصل للمحيطين بك، وهذا أكيد سيفقدك خصوصياتك ورونقك.

هذا ويجد نقاط أخرى تفرضها عليك طبيعة المكان الذي ستكونين فيه، فقط كوني ذكية في أخد ما يجب أخذه، وترك ما يجب تركه، وبالتوفيق إن شاء الله.