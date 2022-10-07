كيف أنجح وحولي أشخاص سيئين؟

تحية طيبة للجميع سيدتي، أنا شاب في بداية المشوار، لم أوفق في الدراسة، لكن هذا لم يؤثر على حياتي، لأنني قررت أن أنطلق بخطوات ثابتة بطلب رزق الحلال وأكون نفسي، لكن صدقيني كل ومحاولاتي كانت فاشلة،

كيف أنجح وحولي أشخاص سيئين؟

ففي كل محاولة أصادف في طريقي أناس يتميزون بالمكر والحيلة، لكن لست أدري هل أنا الذي لم يعرف كيف يختار طريقه، أما يجب علي أن أكون في مثلهم لأتجنب شرهم؟

امين من الوسط

الـــــــــــــــــــــــــــــــرد:

تحية أجمل لك ولكل القراء الكرام، أشكرك جزيل الشكر على الثقة التي وضعتها فينا، كما نتمنى أن نفيدك ونستفيد جميعا بإذن الله، لم تأتي بتفاصيل كثيرة، ماعدا أنك صادفت أناس رأيت منهم المكر والحيلة، لكن بالرغم من ذلك قرأت أيضا أخلاقك الطيبة. التي ترفض أن تكون مثلهم، لكن معدنك النفيس منعك من أن تكون مثلهم.

كيف أنجح وحولي أشخاص سيئين؟

أخي الفاضل، ببساطة عامل الناس ومهما كانوا بمثل ما تحب أ يعاملونك أنت، حيث ضع بالحسبان أن في الحياة كما تدين تُدان، دلك سواء في الخير أو الشر، فلو أن كل شخص قابل الإساءة بالإساءة لصار يحكمنا قانون الغاب، لكننا بشر والله أعطاها عقلا نفكر بيه، وقلبا هو موطن الرحمة، فالإساءة بالإساءة لن ترشد الناس طريف الفلاح، والإحسان مقابل الإساءة تصرف تأكد أنه سيريحك ويلهمك راحة البال، لهذا أنصحك أخي أن لا تفكر أبدا في أن تكون ماكرا ولا صاحب نية سيئة فأنت لست أهلا لها على ما يبدو، وحاول أن تهدء من روعك، وأن تبعد عن العصبية ولا تدع شرهم يشعل فتيل الحقد ويثير غضبك ويؤثر على تعاملك مع الآخرين، فكلنا نعاني من أشخاص سيئين في حياتنا، وما علينا سوى أن نعاملهم بذكاء وفطنة.

ولا تقول أنك فشلت في اختيار الطريق، بل قل أنا أحاول ومازلت أحاول، حتى وإن تعثرت فلابد أن تنهض من جديد بعبرة الأمس وهمة اليوم، لتنعم بمستقبل زاهر بحول الله، كل التوفيق أتمناه لك.