كيف اتصرف مع زوج يحاربني بسلاح الصمت ؟

بعد التحية والسلام، دعيني سيدتي في الأول أشكرك وكل القائمين على هذ الركن الجميل عبر موقع النهار اونلاين. والذي من خلال أصدائه الطيبة تشجعت.

سيدت،لي مشكلة أحاول يوميا أن أجد لها حل، لكن لا أعلم إن كانت خبرتي القليلة. في الحياة هي ما جعلت الأمور تبدو مقلقة أم أنني ضخمت الأمور أكثر من اللزوم. أنا فتاة حديثة الزواج. كانت لي تصورات عن زوج وطريقة التعامل معه، لكنني فوجئت بزوج كتوم وقليل الحديث. وهذا يقلقني لأنني لم أبدي أي تذمر إلى حد الساعة. لكنني من الداخل أشعر أنني بدأت أفقد طعم السعادة حتى قبل أن تبدأ حياتي الزوجية. أرجوك كيف أتعامل معه قبل أن يتغلب الملل على حياتي وحياته؟

أختكم ك.أميرة من الشرق الجزائري.

الـرد:

حياك الله حبيبتي وشكرا لكلماتك الطيبة، في البداية هوني عليك الأمر. ولا ترفعي الراية وأنت لازلتِ في البداية. فعن أي ملل تتحدثين. وكيف لك أن تفقدي طعم السعادة وأنت على عتبة حياة جديدة. وعلاقة زوجية جديدة، دعي كل ما كنت تحلمين به قبل الزواج جانبا فالمسلسلات الرومانسية. وقصص الحب ما هي إلا مشاهد تمثيلية تتعرض للحذف والتركيب. أما الواقع فهو ما قاله الله عز وجل: “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكون إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة” فالزواج هو احتواء للعيوب والميزات وجهاد لغرس المحبة والتعامل برحمة.

لكنني أوافقك جدا أن هذه الصفة في الرجل تثير أعصاب المرأة. لكن لا يجب أن تفقدي السيطرة حتى لا يهزت عرش بيت. عزيزتي أنت حديثة الزواج كما ذكرتي وبدل من الاستسلام حاولي أن تغيري في زوجك هذه الصفة بمرونة وسلاسة. واتبعي الخطوات التالية والله وليّ التوفيق:

زوج صامت هذا ما يجب فعله

*اصبري على الزوج، وتعرفي أكثر على شخصيته لتجدي الحلول المناسبة. للتغلب على حالة الفتور التي يعيشها الزوج.

*أظهري له الاهتمام خصصي وقتا له. ولا تعطي كل وقتك لشؤون البيت لأن ذلك قد يُشعره بالفراغ.

*شاركيه اهتماماته وهواياته. وتحدثي إليه في مواضيع له دراية كبيرة بها ومعلومات وافرة.

*تجنبي الحديث معه أثناء انشغاله، وشجِّعيه وامدحيه عندما يفعل شيئاً إيجابياً.

*تشاوري مع زوجك في أي مشكلة تواجهكِ، واطلبي رأيه.

*وهو خارج المنزل ابعثي له رسائل عاطفية، فذلك سيساعده على التجاوب. والتواصل معكِ باستمرار، وعبِّري فيها عن حبكِ الكبير له.

*لا تكوني كثيرة الإلحاح واتركيه يفعل ما يريد بهدوء.

*كوني لطيفةً معه، ولا تلوميه عندما يحكي لكِ عن موقف محرج ما، أو خطأ في العمل، بل كوني صديقةً له.

وتذكري دوما هذه المقولة: “الرفق ما كان في الشيء إلا زانه وما خلا من الشيء إلا شانه”