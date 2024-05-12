كيف التصرف مع حبيب إنقلب ضدي

سيدتي، بعد التحية والسلام أحييك وأحيي قراء منبر “قلوب حائرة” عبر موقع النهار أونلاين الذي يحمل من خلال شخصك الكريم العديد من الدلائل التي وإن هي دلت فإنما هي تدل على تفانيك وقمة عطائك للرفع بمستوى هذا الصرح.

ونظرا للتميز، دعيني سيدتي أرمي بين يديك ما يثقل صدري ويخفض هامتي.

كغيري من الفتيات ولج شاب إلى حياتي بطريقة حالمة،حيث تعرفي عليه لم يكن بالصدفة ولم يكن حتى مرتبا له. صدقيني سيدتي لا تحكمي عليّ بالسلب حيث أن هذا الشاب تمكن في فترة وجيزة من ان يسلبنني عقلي وتفكيري. إلا أنني اليوم أحيا حيرة ما بعدها حيرة.

فحين كان يلاحقني حتى اقبل به حبيبا، حسبته لا يقوى العيش من دوني فقبلت مواعدته على أمل أن أحيا إلى جانبه الحب الخالد الأبدي الذي سأعرف من خلاله حلاوة الدنيا. لكنني للأسف تفاجأت به بعد مدة من تعارفنا و كأنه شاب أخر أو رجل بالكاد اعرف اسمه فقط، أما باقي التفاصيل فلا.

فمن كان يلاحقني سيدتي ويخبرني بأنني بمثابة الأكسجين بالنسبة إليه بات بارد العواطف تجاهي. لما أكلمه بحنين أو مودة، أجد نفسي كمن يخاطب الصنم.

وعندما أحدثه عن الذكريات الجميلة التي لطالما عشناها معا، أجده كمن يستهتر ويستهزأ بما كان يقوم به حيالي.

انا مستاءة من هذا الوضع سيدتي، خاصة وأن الحبيب وعدني بأنه و عد فترة من تعارفنا سيتقدم لخطبتي وقد فاتحت أهلي بالأمر وهم ينتظرون بفارغ الصبر أن يروني عروسا متوجة إلى جانب من اختاره.

فلماذا افعل فأنا في ورطة حقيقية فهل انرتي دربي سيدتي؟

أختكم ف.ريهام من الوسط الجزائري.

الرد:

ليس هناك ما هو أصعب في الحياة من ان يجد الواحد منا نفسه يمنح قلبه و حبه لشخص بارد العواطف.

أمر افهم معناه وتفاصيله إبنتي وادعوك للتعامل معه بكياسة وتفهم، فقد يكون لهذا الحبيب مشاكل وهموم منعته وأنت بين يديه من أن يجيد التصرف أو من أن يكمل ما وعدك به في بداية علاقتكما.

من الجيد أن تعلمي أختاه أنه و من بين أهم الأشياء التي تدفع بالرجل إلى البحث عن الاستقرار، أن يكون له من بعض الأمور المادية والملموسة ما يمكنه بها أن يطرق باب أي فتاة ويطلب يدها من أهلها، دون إهمال الجانب النفسي والحسي الذي يدفع بالرجل إلى إكمال نصف دينه.

وعوض الوقوف كالمبهمة أمام رجل لا تعرفين حقيقة ما يعانيه، عليك أختاه على الأقل أن تتقربي منه و تفهمي ما خطبه، فقد تكون له بعض الظروف إن أنت عرفتها سيتبدد لك كل تفكير أو تخمين سيء، أدعوك لضرورة فتح باب الحوار مع هذا الشاب الذي قد يحسب نفسه أمام فتاة لا تتقن أبجديات الحوار و لا تجيد فنيات مخاطبة الوجدان، وأخبريه بأنك مستعدة للوقوف معه أيا كانت الظروف والمشاكل.

عليك أن تدركي أختاه بان الكرة في صالحك و ملعبك و بأنه عليك أن تتفنني في جعل الحبيب يقتنع بك قلبا و قالبا، حتى تحيي إلى جانبه حياة السعادة التي لطالما حلمت بها، و التي من شأنها أن تبيّن لك بأنه لم يتغير قط تجاهك و بان ما تعانينه مجرد وساوس.

ردت:”ب.س”