كيف تعد نفسك لإتمام العمل بنجاح؟

في بعض الأحيان قد تفشل في عمل ما حتى ولو كنت على دراية تامة به ولديك المهارات التي يتطلبها ذلك العمل، لكن هل سألت نفسك ما السبب وراء ذلك؟

والسبب ببساطة هو عدم الاستعداد الجيد له، فالمعرفة والمهارة غير كافيتين إذا لم تكن مستعدا بشكل صحيح، فكم من مرة بدأت عملا ولما أتممه كانت النتيجة النهائية غير مرضية، لأني إما لم أعطه اهتماما كبيرا، أو أن توقيت إنجازه تصادف مع انشغالات أخرى أو لم أكن مستعدا نفسيا بشكل كاف..

كيف تعد نفسك لإتمام العمل

هناك أمر آخر وهو عدم وضع تصور نهائي لشكل العمل وعدم وضع خطة زمنية لإنجازه، وهذا عامل مهم جدا، كما في مرات عديدة تأخير العمل حتى آخر دقيقة له يجعلك تعمل تحت ضغط، وبذلك لن تكون النتيجة في مستوى تطلعاتك بالتأكيد.

إذن لو أردنا أن ننجح في انجاز أعمالنا فعلينا بـ:

أولا التوكل على الله.

والاهتمام بالعمل والتحمس لإنجازه بنجاح.

كما يجب تخيل تفاصيل العمل والصورة النهائية له.

يجب تهيئة الجو الملائم لإنجاز العمل.

ووضع توقيت زمني لإنجازه والتقيد به.

الاستمتاع بالعمل والتفرغ له.

وعدم الاستمرار في العمل دون توقف، وإعطاء النفس القسط الكافي من الراحة.

كما أنه لا مجال للتسويف والتأخير.

الخلاصة إعداد نفسك للعمل والتخطيط له بشكل جيد وبذلك التفرغ له والالتزام به يجعله ممتعا، وتكون نتائجه مرضية بإذن الله.

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