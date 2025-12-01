كيف تعرفين أن ابنتك المراهقة تعيش علاقة عاطفية..؟

إن العلاقات العاطفية المبكرة عند المراهقين تترك أثراً كبيراً عليهم، قد يعطل دراستهن، ويقضي أيضا على مستقبلهن، ولذلك، ومن أجل تفادي هذا الخطر، لابد من وجودك جوارها، ومعرفة علامات الحب لديها، وبالتالي يمكنك معالجة الأمر بحكمة فائقة:

1- أن تقضي الفتاة وقتاً أطول أمام المرآة

إذا كانت ابنتك المراهقة واقعة في الحب ستجدينها تقف أطول من اللازم أمام المرآة، وستكرس أي وقت من أجل الاهتمام بتحسين مظهرها الجسدي، لتبدوا أجمل.

2- ستتعلق أكثر بهاتفها النقال

لأنه وسيلة تواصلها مع الغير، فإن ابنتك المراهقة ستحب هاتفها الجوال أكثر من أي وقت مضى، ستنتظر الرسائل النصية، وستجدينها تبتسم طوال الوقت مع نفسها، دون أن تخبرك عن سر هذه الابتسامة، كما أنها قد تبعد الجوال عن الآخرين كي لا ينظروا إلى شاشته.

3- باب غرفة النوم مغلق في أغلب الأحيان

سيكون باب غرفتها مغلقاً طوال الوقت، خاصة عند تلقي المكالمات، وقد تكذب عليك عندما تسألينها عن سر ذلك الباب المغلق، او حتى حين تسألينها مع من كانت تتكلم.

4- عاطفية أكثر وتميل إلى سماع الموسيقى:

فالبنت المراهقة في حال وقوعها في الحب ستحب الاستماع دوماً إلى الأغنيات العاطفية، ويمكنك من خلال هذه الأغنيات أن تتعرفي على مزاجات ابنتك العاطفية، أيضاً قد تلاحظين تقلبات في مزاجها وشهيتها ونومها وتركيزها، فكل هذه الأمور قد ترتفع وتنخفض حسب علاقتها مع هذا المجهول..

