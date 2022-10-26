كيف تعلم إبنك الشجاعة؟

إبن شجاع هو أمر في غاية الأهمية في وقتنا هذا، فالمتغيرات والمستجدات في حياتنا تتطلب من الاباء زرع وغرس خصلة الشجاعة في قلب الطفل. حتى يحيا حياة مستقرة بعيدة عن المخاطر والمنغصات، إنتهاكات جسدية، تنمر تصغير كذلك تقزيم للذات. كذلك عديد من الظواهر الأخرى التي يمكنها أن تعترض حياة أي طفل في المدرسة. أو قاعة الرياضة أو أي مكان يحل به، لذا فلزام عليه أن يتشبع بالشجاعة. حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه ومن الخروج بشخصية تؤهله. حتى لا يكون فريسة سهلة لمرضى النفوس. حيث كل هذا من خلال الأتي:

كيف تعلم إبنك الشجاعة؟

الاعتراف بمشاعر الطفل: تنطوي هذه الفكرة على إظهار الاعتراف والتفهّم لما يشعر به الطفل. من القلق أو الخوف أو ما إلى ذلك من المشاعر، و بدلاً من تجاهل هذه المخاوف ومُحاولة إخفاؤها الّذي لا يُجدي نفعاً في تنمية شخصيّة الطّفل، بل إن إظهار تفهّمها والدّراية بها للطفل. من شأنه الإسهام بفعاليّة في مُساعدته على تجاوزها كذلك التغلّب عليها بشكل أسهل.

إمداد الطفل بالثقة بالنفس: تحتل هذه الطريقة أهميّة بالغة في بناء الشجاعة عند الطفل، وذلك من منطلق اعتمادها على الآباء بشكل أساسي. في إيصال فكرة القدرة على تجاوز الأمر للطفل ذلك من خلال ما يُظهرونه من تماسك وثقة بالنّفس في ذلك الموقف، حيث ينعكس ذلك على الطّفل الذي بدوره يُراقب رد فعل أهله حول الأمر ليتبنّى نفس التصرّف سواء سلبيّاً من خلال الهرب، أو إيجابيّاً ذلك من خلال المواجهة والتغلّب على الأمر الصّعب.

كيف تعلم إبنك الشجاعة؟

استقلالية الأفعال: من المُمكن اكتساب الطفل الشجاعة ذلك من خلال سماح الأهل له بالقيام بالأمور بنفسه، والتّوقف عن التّواجد حوله دائما لمساعدته في إتمام هذه الأمور. أو حل المُشكلات الّتي تعترضه، ويُمكن تحقيق ذلك بشكل تدريجي من خلال إتاحة بعض المجال للطّفل.من اجل خوض تجربة الاستقلاليّة بأمور تُناسب عمره، كالرّجوع من المدرسة إلى البيت وحده، كذلك ترك قائمة بالمهام والواجبات المنزليّة الّتي يتعيّن عليه تنفيذها، وما إلى ذلك من الأمور.

ومن الطُرق المُساعِدة لتعليم الطفل الشجاعة: تُساعد بعض الوسائل الإضافيّة في تنميّة الشجاعة لدى الطفل ومنها:

كيف تعلم إبنك الشجاعة؟

*يجب التحدث عن قيمة الشّجاعة أمام الأطفال، وتثبيت مبدأ التصرّف حسبما هو صحيح مهما كان الأمر صعباً.

*تشجيع الأطفال على مُمارسة أمر شُجاع بالنسبة لهم كل يوم، كذلك تنظيم مُمارسة مُعينة لذكر هذه الأفعال الشّجاعة والاحتفاء بها.

* كذلك مشاركة الأطفال بقصص وحكايات مُلهمة حول أطفال شُجعان. لكن بشرط ان تناسب فئاتهم العمرية.

*يجب غرس الثّقة بالحدس الذّاتي للطفل فيما يتعلّق بالسلامة والأمن، كذلك تعليمهم كيفيّة الاتصال بالطّوارئ عند الشّعور بالخطر.