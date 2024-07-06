كيف تكسب ود الأنثى وتأسر قلبها

لكل امرأة نقاط ضعف، ما إن يضع أي شخص يود التعامل معها يده على تلك النقاط يأسر قلبها ويحوز على حبها وحنانها، لذلك نعرض فيا يلي أهم تلك النقاط:

1 الإهتمام:

فاغلب الرجال لا يُدرك أهمية الاهتمام عند الأنثى، فاهتمامه بها يغنيها عن أي شيء بالحياة، لأنها أول خطوة لشعورها بالاستقرار.

2 المفاجآت:

المفاجآت ولو كانت بسيطة ستصنع الفارق لك معها كثيرا وتصبح مميزا في حياتها، لأن بعض تلك المفاجآت تبقى خالدة بذاكرتها، فلا تستهينوا بأي مفاجأة مهما كانت بسيطة في تفاصيلها.

3 المدح بالحقيقة:

فالمرأة حقيقة مخلوق حساس وعاطفي، لكنها ذكية جدا، لذا تحب المدح أجل لكن تحب الحقيقة أيضا، لذا ركز على نقاط القوة لديها وامدحها وحاول أن تعزّز لديها القيمة الذاتية والداخلية، امدح شكلها اسلوبها كلامها ذكائها، فقط كن منتبها لما يميزها عن غيرها.

4 اللطف:

فالمرأة تقدّر الرجل القوي ولكنها تفضل المعاملة اللطيفة والرقيقة، فهي اللغة التي تفهم بها، وتفضل دوما التعامل بها، فلا الصخب ولا الصوت المرتفع قد يجرانها، بل على العكس قد يزيد عنادها ونفورها، كن لطيفا معها تكن لك مطيعة.

5 التوضيح والتبرير:

فالغياب بالنسبة للمرأة أمر مريب، يشعرها بالغربة وأحيانا الخوف من الفقد، لذا تحب دوما أن تجد توضيحات عندما يغيب عنها الشخص الذي وثقت فيه ومنحته قلبها، فحاول أن توضح لها دائماً سبب غيابك مهما كان فهذا يشعرها بالأمان.

6 الصدق:

وهي عملة الصادقين، فإن كنت تود كسب ودها ووفائها،كن صادقاً معها بكل شيء، وحاول أن تجعل علاقتكم مبنية على الصدق والوضوح والشفافية وابعد كل البعد عن الكذب معها فهي غالباً تكتشف ذلك بسرعه.

7 الثقة:

فالمرأة إن أحبت اندفعت بكل ما لديها من مشاعر، لذا وبالمقابل تتمنى أن يثق الطرف الآخر في حبها واخلاصها، فالمرأة إن وجدت شريكاً ترى فيه الحياة لن يلفتها أي رجل بالحياة، ومهما كان سوف تكتفي بك وتكون معك دائماً.