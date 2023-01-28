كيف تكوني أما ناجحة؟

ما من امرأة متزوجة لا تحلم بأن تكون أما ناجحة، وهذا قبل كل شيء يحتاج منك سيدتي الإصرار والقوة وعلى تحمل الصعاب، عليك أن تبذلي الكثير من التضحيات، والانتباه الجيد إلى كل ما يدور في مخيلة أطفالك، بداية من التعرف على احتياجاتهم اليومية والإصغاء إلى أحلامهم، ومن أهم الأمور التي تجعل الأم تنجح في أن تكون أم مثالية هي:

1– ألاّ تكوني عصبية:

نعم، وألاّ تصرخي على أطفالك طوال اليوم، كما حاولي التعامل معهم بهدوء وعقل مع توضيح أخطاءهم لهم حتى لا يكرروها.

2- كوني صبورة:

حافظي على برودة أعصابك إذا رأيتِ شيء لم يعجبك واشرحي بلطف وبهدوء سبب رفضك لذلك، وتذكري أن تربية الأبناء ليست بالمهمة السهلة.

3- اهتمي باهتمامات طفلك:

فيمكن أن تطرحي على أطفالك هذا السؤال: ما أكثر شيء تحب القيام به؟ مثل هذه الأسئلة تجعل طفلك يحدد هدفه بسرعة و تحديد الهدف أول خطوات النجاح.

كيف تكوني أما ناجحة؟

4- لا تكوني شحيحة:

طبعاً ولا مسرفة، لا تجيبي كل ما يطلبه طفلك منك ، إذا كان جوابك لا كلما طلب منك شراء شيء ستكونين بنظره الأم الشحيحة، اشتري الأشياء التي ترينها مناسبة من حين إلى آخر، في عيد ميلاده لتكن هديتك قيمة، وهذا طبعا حسب الميزانية المتوفرة.

5- حاولي الاستمتاع:

وذلك بتمضية الوقت مع أطفالك وبأن تشركي الأب معكي في تربية الأولاد وتحمل المسؤوليات حتى يعتاد على ذلك منذ البداية فلا تتحملي المسئولية لوحدك، وحاولي التنزه مع عائلتكِ كل فترة وتمضية وقت سعيد.

6- حاولي أن تكوني ذلك الشخص الذي يسهل الحديث معه:

لا تكوني صعبة وحاولي دائما أن تكوني متفهمة ومستمعة جيدة حتى وإن لم يعجبك الموضوع، الأمور تحل بالتريث والهدوء تذكري ذلك دائمًا، أكثري من معانقة طفلك وأشعريه أنك صديقته المقربة.

8- لا تستخدمي لغة الغضب:

كوني علي وعي ودراية وفكري في نظام أكثر إيجابية للثواب والعقاب، فليس من المنطقي أن تحل كل مشكلة بالصراخ والضرب والعنف.

8- قولي آسفة:

نعم، ما الخطأ في أن تتأسفي لهم حينما تكونين مخطئة أو علي الأقل توضحين لهم خطأك؟ من الضروري أن يتفهم الأطفال أن الجميع يخطئ، لكن السيء أن نخطئ فلا نعترف ولا نعتذر ولا نبالي بمشاعر الآخرين، يجب أن يفهموا أن الاعتراف بالخطأ شجاعة ودليل علي الندم والرغبة في إصلاح الأمر.

9- احرصي أن تكوني قيادية ناجحة في منزلكِ:

ابذلي جهدكِ في أن تكوني حازمة وصارمة داخل منزلكِ وقت اللزوم، وأن تكوني حنونة وطيبة أثناء الحاجة، لذا اعتمدي أسلوبكِ بذكاء، وكوني الأم المثالية لتكوني الزوجة المثالية في الوقت نفسه، ولتنعمي بالراحة والهناء داخل مملكتك.