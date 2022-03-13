كيف تكوني امرأة صالحة

المرأة نصف المجتمع، لهذا فإن صلاحه يرتبط كثيرا بصلاحها، والمرأة الصالحة أكثر ما يتمناه الرجل المسلم في حياته، تسعده في دنياه وتكون عونا له من أجل نيل رضا الله سبحانه والظفر بالجنة، كما أن المجتمع الذي يسعى للارتقاء بأفراده سلوكيًّا وخلقيًّا تراه يركّز على المرأة بشكلٍ كبير ويركز على تربيتها التّربية السليمة الصحيحة، التي تضمن إخراج جيل صالح نافع مؤمن، فالأم كما قال الشّاعر هي مدرسة فعلاً للأجيال إذا أعدت الإعداد الصّحيح، فمن هي المرأة الصالحة يا ترى؟

كيف تكوني امرأة صالحة

المرأة الصالحة. هي التي تحرص على رضا الله سبحانه وتعالى في أقوالها وأفعالها. وسائر شؤون حياتها، ذلك أنّ السير على ما أمر به الله تعالى واجتناب ما نهى عنه، يجعل الأنثى المسلمة تتسم بسمة الصّلاح.

المرأة الصالحة هي التي تحرص على تحقيق متطلبات الصلاح في تعاملها مع زوجها. وكما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حين قال إذا أمرها أطاعته، والطاعة بلا شك تكون في المعروف، وإذا أقسم عليها أبرّته، أي إذا حلف عليها أن لا تفعل شيئًا معيّنًا عليها أن تلتزم بذلك حتى تبر بقسمه، وكذلك إذا نظر إليها أسرته،

كيف تكوني امرأة صالحة

فعين الزوج. تحب دائما أن تنظر إلى معاني الجمال في الزوجة، التي تبعث في نفسه السرور، وان يراها في أحسن هيئة وأزكى رائحة حتى يزداد زوجها حبا لها وتعلّقا بها، وفي الحديث كذلك إذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، فالرّجل يغيب كثيرًا عن بيته بسبب سعيه لتحصيل لقمة العيش، لذلك يشعر دائما بالحاجة إلى إنسان أمين على بيته، وماله ومن أولى بذلك من الزوجة الصالحة، التي ترى في بيتها مملكتها الخاصة وحماها المصون من أذى النّاس.

المرأة الصالحة هي التي تحفظ الأسرار فلا تفشيها، لأن النساء بطبعهن يحبن الكلام والاختلاط مع غيرهم من الناس، والاجتماع معهم لتمضية أوقاتًا ممتعة في الحديث، وبالتالي يكون حفظ الأسرار تحديًّا للكثير من النساء، ويكون معيارًا للحكم على مدى صلاحها وأخلاقها، حيث تكون المرأة الصّالحة من أشدّ النّاس حرصًا على أسرار بيتها وأهلها.

أن تحرص على الابتعاد عن آفات اللسان. من غيبة ونميمة وكذب، وكذلك أن تبتعد عن آفات القلوب من حسددٍ وضغينة وغيرة، وكل ذلك مما يضمن للمرأة المسلمة. أن تصل إلى درجة الصّلاح والتّقوى حتّى يشار إليها بالبنان.