كيف تكون السعادة عنوانا لحياتي الزوجية؟

بعد التحية والسلام، أحييّك سيدتي على رحابة صدرك التيّ شجعتني في أن أدق بابك اليوم وأنا في أمسّ الحاجة لأن أجد لديك حلا لما أنا فيه. فأنا في مقتبل العمر وعروس في بداية المشوار. مشوار إرتأيته حافلا بالسعادة والسرور. كيف لا وأنا أحمل إسم من تمنيته زوجا وحليلا، رجل عشت معه قصة حب عفيف كلل بالإرتباط على سنة الله ورسوله.

مشكلتي سيدتي تكمن في طبع زوجي الذي تغير كثيرا بعد الزواج، حيث أنه لم يعد ذلك الرجل الذي يمطرني بالكلمات العذبة. ولا ذلك الكائن المتعاون الذي أجده عندما يلمّ بي أي مشكل أو عارض. لقد بات قليل الكلام دائم الصمت، لا يعير وجودي أو عدمه شيئا من الإهتمام لدرجة بتّ أحسّ من أنني دخيلة عليه.

حقيقة أقوم بإستشارة اهلي خاصة والدي فيما يتعلق بأموري الخاصة وحياتي، كما أنني أحبذّ الإستقلاليّة عن أهله في عديد الأمور. ما جعله يتهمني بأنني أغلّب كفّة أهلي على أهله ومن أنني أحطّ من قيمتهم كوني أراهم دون المستوى. صمت رهيب يسود بيتنا الذي أردته جنة، وتقتير في المشاعر الشيء الذي جعلني أبحث عما بإمكانه أنت يعيد إليّ إبتسامتي. ويجعل نور السعادة يتسللّ إلى عشيّ الذي بنيته بأحلامي الطيبة ونيتي الخالصة.

أنا في حيرة من أمري سيدتي، فزوجي يلقي عليّ بكبير اللوم ويحمّلني مسؤولية ما يحدث بيننا. فما الحل يا ترى؟

س.ريما من الغرب الجزائري.

الــــــــــــــرد:

إن الحياة الزوجية تقوم على الحب والود، والاحترام المتبادل، فإذا خلت من هذه الأسس، أصبحت حياة جافة، وقد تكون نهايتها الطلاق. لعدم تفهم الزوجين وعدم كسب الحب والاحترام المتبادل بينهم، فأساس الحياة السليمة هي التحلي بأخلاق الرسول الكريم. الذي كان يحب جميع زوجاته دون التفريق بين إحداهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع جميع الأمور ببساطة وحب. فإن تعقيد الأمور هي أكثر العواقب التي تُعيق السعادة بين الزوجين.

من خلال محاولتك رسم معالم السعادة وتلوين حياتك وزوجك بما تريدينه من ألوان، وجدت أنك قد طمست دور رفيق دربك إلى حد بعيد لدرجة أنك غيبته نهائيا عن الدور المنوط به كزوج. والدليل إيكالك لعديد الأمور والمسؤوليات لأهلك، ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحدّ، حيث أنك رحت أيضا تمحين حضور أهل زوجك في حياتكما وكأنّي بك كسبت الرهان فقط من خلال الزواج منه من دون ان يكون لأهله حضور في حياتك بعد الزواج. فتلاشت قيمتك في عيني الزوج نوعا ما، ما دعاه للصمت وفتور العواطف وكأني به يجلس على فوهة بركان لا يريد له أن ينفجر حتى لا تحلّ بزواجكما كارثة.

قد لا تكون تصرفاتك أختاه نابعة من كرهك لزوجك أو أهله، لكن عليك ان تبادري إلى وضع حدّ لغطرستك هاته، فالرجل ومهما كان هو من عليه أن يدير دواليب حياته إلى جانب زوجته. وليس لأهله أو أهلك فضل عليكما في شيء سوى أنهم قبلوا بأن تجتمعا تحت سقف الحلال لتتحملا بعد ذلك مسؤوليتكما.

عليك أختاه أن تتداركي خطأ فادح قمت به يتمثل في محاولتك لإلغاء وجوده وطمس كيان رجل كان ينتظر اليوم الذي تكونين فيه له ، بطريقة كبحت جماح مشاعره الجياشة التي كان يلفك بها قبل الزواج. ولتتأكدي أيضا أن مثل هذا النوع من المشاكل لا يجب أن يطفو على سطح علاقتكما الزوجية في بداية المشوار.

غضب زوجك في محله، فما قمتن به مساس لرجولته وكيانه كرب أسرة، ثمّ دعيني أسألك: متى ستنعمين أنت بأنوثتك؟ متى ستنعمين فيه بكيانك وإنضوائك تحت لواء زوج لست أظنه غير مسؤول. ولست أظنه سيبخل عليك بإحتواء يحفظ كرامتك. ليس من العيب أن نخطئ، لكن العيب أن نبقي على أخطاء تجعلنا ننسلخ عن رسالتنا التي يجب أن نحرص عليها.

إياكِ - عزيزتي أن يمر عليكِ أكثر من يوم دون مصالحة زوجك، فهذا يؤدي إلى احتدام المشكلة أكثر ، و لا تفكري بترك البيت، أو هجره.

المشاكل بين الزوجين شر لا بد منه، فاحرصي على خصوصية وأسرار حياتك الزوجية.و لا تفكري بالمرة بالنوم خارج غرفتكما، فهذا الأمر قد يغضب زوجك كثيراً ، و لا تلقي باللوم كله على زوجك أثناء المشكلة، وإياكِ والعصبية ، و الصبر على المشاكل، والحرص على معرفة الأسباب الداعية لها، وتجنبها قدر الإمكان.

كثرة المشاكل الزوجية تؤدّي إلى الطلاق ، وعلى الزوجة أن تعي جيداً بأهمية الأسرة، وضرورة المحافظة عليها من التفكك وتفتيت الروابط بين أفراده، فكثرة المشاكل تؤثر سلباً على الزوجين وعلى الأطفال أيضاً، وبعض العلاقات الأسرية تنهار وتنتهي بالطلاق بفعل حدة المشكلات ، التي من الممكن تفاديها من الأساس.