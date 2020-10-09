“كيف تٌكتب الرواية؟” يجمع الروائي الجزائري واسيني الأعرج بالناقدة الأردنية ورزان ابراهيم

أصدرت “دار الجيدة” للنشر والتوزيع المملوكة للناشر الاردني ابراهيم الجيدة، كتاب “كيف تكتب الرواية؟”.

الكتاب من تأليف الروائي الجزائري واسيني الأعرج والأكاديمية الأردنية المتخصصة بنقد الرواية رزان ابراهيم.

ويأتي هذا الكتاب ضمن مشروع تنويري تبنته الدار، يتضمن إصدار سلسلة من الكتب التي تساعد الكُتاب الجدد على امتلاك مهارات تقنية مختصة بكتابة عدة أشكال كتابية مثل فن كتابة الرواية، بالإضافة إلى كتب أصدرت سابقا تغطي كل من فنون كتابة القصة والشعر.

وكان كل من الروائي واسيني الأعرج وأ.د رزان إبراهيم قد بدأ كتابة الكتاب مع بداية جائحة كورونا في العالم، واكتمل مؤخرا بعد عمل جمع الثنائي وتوج التعاون بينهما.

وقال الروائي واسيني الأعرج: ” قد تبدو فكرة الكتاب مغامرة حقيقية لأنها تفرض مواجهة مع سدنة الكتابة موهبة وكأنها وحي ينزل من السماء، هذا التفاعل الجميل يدل على شيء واحد ومهم وهو الحاجة الماسة إلى كتاب يجمع بين الجانب الديداكتيكي التعليمي، والجانب النقدي المعرفي..

وأضاف أن القصد من ورائه طبعا ليس تعليم كتابة الرواية لشخص غير موهوب، أو غير معني بها. هذا من نافلة القول ومن الغباء ظنّ ذلك.. الكتابة موهبة نعم، اشتغال عميق نعم، تجربة إنسانية واسعة، ممارسة لفعل الحرية، نعم، لكنها أيضا وأساسا، تقنية تجب معرفتها”.

أما رزان ابراهيم فأوضحت أن “الكتابة الروائية الإبداعية لها سحرها الخاص الذي يغري بالاتجاه صوبها لأكثر من غرض، من ذلك تقاسم الألم والهموم مع الأخرين، وربما يذهب إليها بعض الشباب العربي الموهوب، بدافع من طموحه أن يصبح كاتبا معروفا، ولذلك نحن نضع بين أيديهم كتابا يشرح مواضيع هذا الجنس الفني، ليكون بمثابة كتاب استرشادي يشرح كيفية جذب القراء بطريقة تعي أصول استخدام العناصر الفنية التي تقوم عليها الرواية، مؤكدة على أن الكتاب “لا يضع قواعد للإبداع، فالإبداع مرتبط بالحرية والكتابة الروائية هي ممارسة متغيرة”.