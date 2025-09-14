كيف لي أن أعرف أسرار الحياة الزوجية وأمي غائبة عن الدنيا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتفق جميعا أنه ما من حلم أجمل لدى أي بنت من أن تُزف بالثوب الأبيض وتبني عشا ترفرف عليه السعادة والمحبة، لكن بفقدان الأم يبقى حلما منتقصا من البهجة، فمع اقتراب موعد الزفاف انقبض قلبي لأنني أشعر بالوحدة، الكثير من الأسئلة في خاطري ولا أعرف لها جواب، أفقد التوجيه الصائب، وكذا النصيحة، فالكل يعلم مكانة الأم في حياة أي بنت، فهي الصديقة وهي القريبة، وهي الصدر الحنون الذي يشعرها بالأمان، وهذا بالضبط ما أتوسم أن أجده عندكم، لأنني مقبلة على حياة جديد، حياة لا أعرف عليها الكثير ماعدا الأمور السطحية كالاحترام، وحفظ العرض، وغيرها من واجبات بديهية لكل فتاة، لكن أعماق الحياة الزوجية أو تلك التي تحقق لنا السعادة الفعلية لا أفقه فيها الكثير، خاصة أن زواجي تقليدي، ولا أكلم وخطيبي كثيرا، لهذا أتمنى أن أتحصل على رد قد يكون فيه خيرا لي وللكثيرات مثلي، فلا تبخلوا عليّ أتمنى الإجابة.

آية من الشرق

الـــــــــــــــــــرد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبيبتي آية سررت كثيرا برسالتك، وتأكدي أننا دوما بخدمتك، وما ثقتك فينا إلا تكليفا سيزيدنا عزما لنكون عند حسن ظن كل قرائنا الأفاضل، قبل الرد دعيني أترحم أمك وأتمنى من الله أن يكرم مأواها، كما لا يفوتني أن أبارك لك وأسأل الله أن يجمع بينكما في الخير والهناء، واعلمي بعد هذا أن الله لا يضيع أجر عبدا أحسن توكل عليه وأخلص نيته في حياته، وهذا مفتاح السعادة الحقيقية، أتفهم جيدا طرحك، فالخوف من تجربة الزواج شعور طبيعي لدى أي بنت، وحاجتها للسند والدعم أمر ضروري، واليوم لن أبخل أن أتقمص دور والدتك لأقول لك ما يلي:

عزيزتي، إذا أردنا أن نبحث عن المظاهر الحقيقية للسعادة الزوجية فسنجد أن كلمة السعادة تحمل من المعاني الكثير، ولا يمكننا حصرها في نقاط معينة، فالظروف والتجدد في الحياة هو من يفرض علينا طريقة معينة في التصرف، لهذا نجد أن لكل زوجين بصمة الخاصة بهما بين أسوار بيتهما، وفي إطار تلك العلاقة فقط، ماعدا تلك المبادئ العامة المتفق عليها، والتي ذكرت في رسالتك أنك تعرفيها، أما عوامل السعادة الحقيقة فالزوجين هما فقط من يمكنهما تحديدها مع العشرة.

اعلمي حبيبتي أن أي علاقة زوجية لابد أن تمر بعواصف ومشاحنات ومظاهر الصراع التي قد تكون سببا في اكتشاف الطرف الآخر، والتوصل بالتالي إلى العوامل التي توضح معالم السعادة حيث ينشأ بين الزوجين تكامل ناضج يسمح لكلا منهم تحقيق قسط وافر من الرضا أو الإشباع الشخصي بينهما.

كما يمكن أن تساهم العوامل الشخصية كالتنشئة السوية أيضا تحقيق سعادة العلاقة الزوجية، وأهمها تلك المتعلقة بالقيم الدينية والأخلاقية للزوجين، وكذلك عوامل اجتماعية تتعلق بصلات الأسرة الخارجية وعلاقات الزوجين الاجتماعية وأساليب التسلية والترويح لديهما .

إن تحقيق السعادة الزوجية لا يأتي إلا من خلال امتزاج جميع العوامل السابقة ومن خلال قدرة الزوجين على ممارستها وتحقيق الصلة المتجددة أقول جيدا المتجددة بينهما، فالسعادة أيضا مرتبطة بالشغف والمحبة الدائمة التي تزيد في الألفة بينهما، مع الاستمرارية في القناعة التامة والالتزام بالوفاء والإخلاص ليكون ذلك خُلقا وسلوكا دائما ونسيجا مشتركا لا يمكن أن يتسرب إليه خصم أو منافس، مع الولاء تام لرابطة الزواج نفسه باعتباره نظاما مقدسا وأسلوبا دائما للحياة.

وهذا الرد أعتبره رسالة لكل زوجين مقبلين على حياة جديدة، أتمنى أن يفيدنا ويفيدكم به الله تعالى، وأن يوفق كل من يحمل في قلبه النية الطيبة.

