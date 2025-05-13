كيف لي براحة البال مع خطيبي المتحفظ؟

تحية إكرام وشكر كبير لكل القائمين على الركن الذي أعتبره متنفسي وراحتي عبر موقع النهار اونلاين، وحتى أعثر على ذلك. قررت التواصل معك سيدتي اليوم علني أعثر بحول الله عل نبراس يساعدني في اتخاذ أهم قرار في حياتي. فانا سيدتي متخوفة جدا من مستقبلي بسبب غموض الشخص الذي سيكون شريك حياتي.

سيدتي أنا فتاة نشأت على الصراحة والشفافية، وأحب دوما التعامل بهذه المبادئ حتى يفهمني الغير، وأفهمهم، وهو ما لأجد في الشخص الذي سأكمل إلى جانبه حياتي، أجل هو على خلق ودين، والكل يشهد له بالسيرة الحسنة، لكن الغموض جلي في تعاملاته خاصة معي، فمنذ أن تقدم لخطبتي لأكثر من سبعة أشهر لم أتمكن من الغوص في أفكاره ولم يتيح لي الفرصة لأفهم شخصيته، لا أكاد اعرف عليه أدنى الأمور، وحديثنا كله يقتصر في عبارات السلام والتوديع، حاولت أن أفتح معه مجالات للعديد من المواضيع التي تخصنا لكننا نعود دوما إلى نقطة الصفر.

سيدتي إن هذا الحال يقلقني كثيراً على مستقبلي معه، ويجعلني متخوفة من الاصطدام مع شخصية لا أستطيع التعايش معها، من جهة فكرت في فسخ الخطبة، لكن أخلاقة وتربيته تجعلني متردد، فماذا أفعل انصحوني؟

أختكم ن.ياسمين من الوسط الجزائري.

الرد

تحية أجمل لك حبيبتي، وكل الاحترام لحكمتك ورجاحة عقلك، حقاً هذه الصفة تثير الأعصاب وتجعل الإنسان تائه لا يدري ما العمل، لكن تأكدي أنه ما من مشكل إلا وله حل فلا تتهورين في قراراتك، ولا تفعلين شيء قد تندمين عليه لاحقا، لأن أول ما يجب أن تضعه الفتاة نصب عينيها حين تختار شريك حياتها أخلاق ودين من تقدم لها، وبما أن خطيبك تتوفر فيه هذه الأمور فتأكدي أن الحل موجود.

عزيزتي، تعاملي مع غموض خطيبك بذكاء، وأول ما أنصحك به هو تقبل هذه الصفة والتعامل معها ببرودة أعصاب، حتى لا تتغلغل إليك الأفكار السلبية التي قد تفسد ما بينكما، أعلم أن فترة الخطوبة من أحمل اللحظات التي قد يمر بها الشريكان لأنها تتيح لهمه الفرص لمعرفة بعضهما أكثر وأكثر، ولتكن صراحتك وشفافيتك في الحديث مفتاح شخصيته، ولتبادري أنت بالحديث ويجب أن تكوني ذكية في اختيار تلك المواضيع التي تخصك لتشعريه بالأمان وبالتالي تجعله يسترسل هو الآخر في الحديث والتكلم في نفس المواضيع، هذا سيمكنك من فهم بعض جانب شخصيته، وإياك ثم إياك أن تتعاملي معه عزيزتي بأسلوب الاستجواب، لان هذا سيجعله يشك في أمرك، ويزيد في التحفظ معك، فأنا أعتقد أن المسألة تحتاج القليل من الوقت والكثير من الصبر، وتأكدي أن الحياة بعد الزواج مختلفة كثيرا، فربما هذا ليس غموض بل مجرد تحفظ ليبقي على الاحترام قائم بينكما في هذه الفترة، فلا تتعجلي في أحكامك، والوقت كفيل بأن يريح بالك، موفقة ونتمنى أن تتواصلي بنا مرة أخرى.