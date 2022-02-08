كيف نتخلص من ترسبات الماضي

تعلم أن الماضي للعبرة فقط:

يمكنك استخدام التجارب السلبية التي مررت بها في الماضي للتعلم. منها لتحكيم تجاربك المستقبلية مهما كانت مؤلمة، لا تستعجل لنسيان الماضي. بل خذ بعض الوقت للتفكير في التجربة. وإلقاء نظرة على الطرق التي يمكن أن تفيدك في المستقبل.

عبّر عن آلامك:

فأنت تحتاج إلى التعبير عن المشاعر التي راودتك حول أحداث الماضي، سواء كانت جيدة أو سيئة، لأنه بالرغم من تجارب المؤلمة التي مررت بها في الماضي إلا أن هناك ذكريات جيدة كذلك،

إذ يمكن أن يساعدك الكشف عن مشاعرك المكبوتة مع شخص جدير بالثقة، يمكنه أن يُخفف من ألم التفكير بالماضي والتخلص منه.

التصالح مع القرارات:

من الممكن أن يبقى المرء يلوم نفسه عن أي قرار اتخذه في حياته، ولكن ذلك يجعله يقع في دائرة مُغلقة حيث لا يمكن الفرار منها، بذلك لا بُد من ترك الماضي يذهب والاطلاع نحو الحاضر.

كيف نتخلص من ترسبات الماضي

لتصالح مع الماضي:

كل شخص لديه بعض السلبيات وبعض الإيجابيات، وبدلًا من أن يكون التفكير محصورًا في السلبيات فقط يجب كذلك على المرء أن يركز على الإيجابيات. التي تم القيام بها في الماضي والتي قد تنفعه.

مسامحة الآخرين:

قد يكون ألم الماضي قد ترتب من قبل أشخاص آخرين، حيث لا يجوز المبالغة في التفكير بهذه الآلام، بل يجب مسامحة كل شخص أخطأ معك في الماضي للتخلص من ألمه،

فلا يوجد أحد مثالي لا يرتكب الأخطاء، بدلًا من أن تهاجم نفسك والآخرين بسبب الأخطاء السابقة، توقف عن التفكير في نفسك وركز على الدروس التي تعلمتها.

الإبتعاد عن الأشخاص المؤذيين:

كيف نتخلص من ترسبات الماضي

قد يوجد في حياتك أشخاص مؤذيون يعطِّلون مسار حياتك. ويعيقون قدرتك على المضي قدمًا وأنت تستطيع أن تحدد إذا ما كان الشخص مؤذيًا أو إذا كنت تخشى التواجد حوله أو إذا كنت تشعر بالسوء لدى تواجدك معه.

أو إذا كنت تشعر بالإحباط أو باستنزاف طاقتك بعد التعامل معه، فيجب أن تبتعد عنه حتّى لا يسبب الأذى في الحاضر، وعلى العكس يجب مُخالطة الناس الإيجابيين الذي يتركون بصمة جميلة في حياة كل فرد.

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