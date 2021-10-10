كيف نختار الشريك المناسب لنواصل معه الدرب؟

الشريك المناسب

قراؤنا الكرام، في رسائل عديدة تصلنا إلى البريد الالكتروني، وفي مكالمات كثيرة نتلقاها في مركز الأثير للإصغاء، معظمها تصب في خلافات زوجية وإذا ما حاولنا تحليلها أو فهم أسبابها نجد أنها بدأت من الانطلاقة، وبتعبير أصح في عملية “الاختيار”

“الزواج مودّة ورحمة”

إنَّ الزواج وتكوين الأسرة حلم كل شاب وفتاة، وهو منتهى سعادة كل إنسان، ذلك السكن الذي تغشاه المودة، وتحفُّه الرحمة، لقوله تعالى: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً”

لكن أكثر سؤال يتبادر إلى الأذهان: من هو الشخص المناسب الذي يجب أن أرتبط به؟

من هو الشخص المناسب؟

السؤال على الرغم من صغره، إلا أنَّه صعب للغاية، لأن إجابته يترتب عليها بناء أسرة، وإنجاب أطفال، وصرح مجتمع برمته، وقد يترتب عليها إما مشوار سعيد، أو نهايات مأساوية، لهذا فمن الصعب جدا وضع معايير نلتزم بها للعثور على تلك الشخصية المناسبة، وغالباً ما يخضع اختيار شريك لأعراف المجتمع وتقاليده، ويتأثر بالرؤية والمعايير الشخصية، وهو أمر تتساوى فيه الإناث والذكور.

معايير اختيار الشريك

لا يوجد أحد على استعداد لخوض تجربة زواج فاشلة، لذا يبحث كثيرٌ من المقبلين على الزواج عن وصفة سحرية تمكنهم من العثور على الشريك الأبدي، الذي تكتمل معه السعادة.

لقد حرص الإسلام في بناء الأسرة على أسس قوية متينة، حتى لا يشوبها تصدّع أو تنهار مع أول ريح تعصف بها، فقد أكد على حسن اختيار كل من الزوج والزوجة، حيث اهتمّ بالجانب الديني والخُلُقِي كمعيار أساسي لكل منهما في عملية الاختيار تلك.

ومن المعايير المهمة التي تأتي بعد المعايير الدينية: التجانس بين الطرفين، والتشابه والتماثل في الخصائص الاجتماعية العامة، والسمات الجسدية والنفسية التي تبعث بالارتياح والسرور لدى الطرفين.