كيف نستغل العطلة لنرتقي بأولادنا

كثيرا ما تمر العطل المدرسية دون فائدة ملموسة، ماعدا السهر والنهوض في وقت متأخر، لكن اعلموا يا معشر الآباء أن العطلة هي فرصة لتدارك ما فات في الفصل الأول، وعلينا استغلالها بالشكل الأفضل، فالإنسان الذي يعرف كيف يستغل وقته في أعمال مفيدة ونافعة، يكون أكثر سعادة من أُولئك الذين يضيعون أوقاتهم من دون فائدة، فإذا أردت أن تحصل على السعادة فعليك أن تعرف كيف تنظّم أوقاتك وتستغلها، قال النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحّة والفراغ»

ومن أجل، وحتى تستغلون هذه العطلة فيما ينفع نقترح عليكم أهم عشر نقاط في هذه الإجازة:

1- حددي موعد الاستيقاظ وموعد النوم، خاصة إن كان أولاد من محبي النوم بعد الظهيرة.

3- نظمي الجدول بشكل جميل ومحبب واستخدمي الألوان، ولا مانع من وضع عبارة تشجيعية أو مقولة يجعلها الصغير شعارًا له أو رسمة لحلم يحفزه على الاجتهاد.

كيف نستغل العطلة لنرتقي بأولادنا

4- كرري المواد التي تحتاج للحفظ أكثر من ثلاث مرات حسب قدرة الابن على الحفظ والتذكر أما التي تحتاج للفهم فثلاث مرات كافية في الغالب أحداها للمذاكرة والأخرى للمراجعة ثم ثالثة للمراجعة النهائية.

5- نوعي بين المواد الصعبة والسهلة المحبوبة والمكروهة وهكذا.

6- لا تضعي في الجدول أكثر من 3 مواد في اليوم الواحد.

7- البعض يحب البدء في السهل والبعض يحب العكس، فلا تفرضي طريقتك على صغيرك، بل اجعليه يبدأ بما يريحه، حتى لا يمل من الدراسة.

8- لا تنسي فترة للترفيه والراحة ليوم أو يومان بالتنزه خارج المنزل.

9- لا تسمحي بأن يبتعد عن طاولة الدراسة طويلًا أو يفتح الكمبيوتر أو التلفاز، أو يستعمل كثيرا الهاتف الذكي.

10- يمكنك أن تجعلي وقت الراحة مرة للصلاة مثلًا أو لتناول بعض المأكولات أو المشروبات الخفيفة أو لحل بعض الألغاز أنت وهو أو ليروي لك شيئًا في المدرسة.