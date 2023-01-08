قناة النهار كيف يستورد مواطن جزائري سيارة أقل من ثلاث سنوات .. هذه الخطوات بقلم النهار أونلاين نشر في 08 جانفي 2023 - 18:08 شارك غرِّد أرسل 671 0 كيف يستورد مواطن جزائري سيارة أقل من ثلاث سنوات .. هذه الخطوات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/j3jjr اقرأ أيضا "عبد الله: "بابا نحا سباطو وعطاهولي باش نروح نقرا في العاصمة وكنت نبيع الاواني قناة النهار 04 جانفي سبقاق: رئيس الكاف موتسيبي وعد الرئيس تبون بمكافحة الفساد في الكاف قناة النهار 20 ديسمبر حصة خاصة بمناسبة حلول السنة الجديدية 2023 قناة النهار 31 ديسمبر رشيد أوكالي: سعر التذكرة لمشاهدة مباريات الشان سيكون رمزي قناة النهار 28 ديسمبر طالع هابط: النوي يحيي وزير السكن بعد خرجته الأخيرة للمدية ولقائه بالمواطنين قناة النهار 20 ديسمبر توقيف 24 شخصا منهم 10 أشخاص من جنسية مغربية كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية في تيبازة قناة النهار 06 جانفي مصالح الأمن بغليزان ينظّمون حملة مداهمة لأوكار الجـ ـريمة لتأمين إحتفالات السنة الجديدة قناة النهار 01 جانفي شباب بقسنطينة يفتتحون مقهى ثقافي يجمع بين الفنانين المحترفين والهواة قناة النهار 24 ديسمبر دلال خير: طفلة تجرعت مرارة المرض لمدة 13 سنة وهي تحتاج لعملية زراعة النخاع العظمي قناة النهار 06 جانفي عمر ركاش: إسبانيا, تركيا ومصر من اكبر الدول المستثمرة في الجزائر قناة النهار 21 ديسمبر