كيف يمكن للوالدين بناء الثقة لدى أطفالهم..؟

يختلف كل طفل عن الآخر، لذلك فإن بناء الثقة قد يكون أسهل عند بعضهم، ويحتاج إلى مزيد من الجهد لدى البعض الآخر. وقد يواجه بعض الأطفال مواقف يمكن أن تقلل من تقديرهم لذواتهم، ومع ذلك يمكن علاج الأمر من خلال التفاصيل التالية:

ساعدي طفلك على تعلم القيام بالمهام: وعند القيام بذلك، أظهري له الدعم والمساعدة في البداية، ثم دعيه يفعل ما في وسعه حتى لو ارتكب أخطاء. يجب أن تتأكدي من حصول طفلك على فرصة للتعلم والمحاولة والشعور بالفخر.

امدحي طفلك بحكمة: صحيح أنه من الجيد مدح الأطفال، لكن بعض طرق المدح يمكن أن تأتي بنتائج عكسية. لذا لا تبالغي في الثناء، لأن المديح الذي لا يكون مستحقا لا يكون صحيحا.

تجنبي كذلك أن يكون المديح على الصفات الثابتة مثل الذكاء: الأفضل أن يكون معظم الثناء على الجهد والتقدم والسلوك.

تجنبي الانتقادات القاسية: فالرسائل التي يتلقاها الأطفال عن أنفسهم من الآخرين تترجم داخلهم إلى آراء ثابتة عن ذواتهم. والكلمات القاسية -مثل “أنت كسول جدا”- ضارة وليست محفزة. والأفضل أن تتعاملي مع طفلك بصبر وأن توضحي له كيف يقوم بالأمور بشكل صحيح.

ركزي على نقاط القوة: انتبهي لما يفعله طفلك جيدا ويستمتع به وركزي على نقاط القوة أكثر من نقاط الضعف.

امنحي فرصة للأطفال من أجل تقديم المساعدة والعطاء: ينمو احترام الذات والثقة بالنفس عندما يرى الأطفال أن ما يفعلونه مهم للآخرين. يمكن للأطفال مثلا المساعدة في المنزل أو القيام بمشروع تطوع في المدرسة أو حتى مساعدة إخوتهم.

وامنحي طفلك فرصا متكررة لإظهار السلوك المسؤول: عندما يرتكب الطفل خطأ استكشفي أسباب ذلك، واطلبي رأيه في ما يتعلق بكيفية القيام بالعمل بشكل أفضل؛ فذلك اعتراف ضمني من شأنه أن يشعره بأنه شخص له كيانه ومشاعره وآراؤه واحتياجاته.

أكدي لطفلك كلما سنحت الفرصة أنه شخص حكيم: وأنه بإمكانه الوثوق بقدراته لاتخاذ خيارات جيدة وتحقيق أهدافه. عندما يتعثر طفلك ويكافح من أجل أمر ما، تأكدي من أنه يحتاج إلى دعمك ليثق في أن أسرته تقف إلى جانبه وتوجهه.

أخبري طفلك أن المشكلة التي يمر بها منفصلة عن هويته: وأنه يمكن الخروج منها بوضع خطة جيدة. سيشعر طفلك بالقوة لأنك تساندينه وتدعمينه دائما.