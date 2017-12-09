كيكي يجدد الثقة في بودبوز أمام الأتليتيكو

قرر مدرب ريال بيتيس، كيكي سيتيين، تجديد الثقة في الدولي الجزائري رياض بودبوز، ووضعه ضمن القائمة المعنية بمواجهة أتليتيكو مدريد.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، عن عزم المدرب كيكي، في وضع بودبوز ضمن التشكيلة الأساسية التي ستبدأ مواجهة الغد أمام الأتليتيكو.

حيث يعلق مدرب بيتيس الإسباني، آماله على بودبوز لصنع الفارق في هذه المباراة بفردياته وتمريراته الحاسمة لتحقيق الفوز بهذا اللقاء.

وتعد هذه فرصة بالنسبة لبودبوز، لفرض نفسه في تشكيله فريقه، الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية.