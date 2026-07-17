كيليان بزحاف يصنع أول أهدافه مع أولمبيك مارسيليا

سجل اللاعب الجزائري الشاب كيليان بزحاف بداية واعدة مع الفريق الأول لنادي أولمبيك مارسيليا، بعدما بصم على أول تمريرة حاسمة له في أول ظهور عقب توقيعه أول عقد احترافي مع النادي الفرنسي.

وشارك المدافع الأيمن بزحاف في المباراة الودية التي جمعت أولمبيك مارسيليا بنادي أف سي ياموسكرو الإيفواري بالعاصمة أبيدجان، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد.

وتمكن الموهبة الجزائرية من لفت الأنظار خلال اللقاء، بعدما قدم تمريرة حاسمة ساهمت في أحد أهداف مارسيليا، ليؤكد جاهزيته ورغبته في فرض نفسه ضمن حسابات الفريق الأول.

واحتفى نادي أولمبيك مارسيليا بما قدمه لاعبه الشاب عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، حيث نشر: “كيليان بزحاف.. أول مباراة له مع الفريق الأول بعد توقيعه أول عقد احترافي… وأول تمريرة حاسمة.. برافو لمحارب الصحراء”.

ويُعد هذا الظهور الإيجابي خطوة مهمة في مسيرة بزحاف، الذي يأمل في مواصلة التطور وحجز مكان له مع الفريق الأول، بما يعزز آمال الجماهير الجزائرية في بروز موهبة جديدة قادرة على تمثيل “محاربي الصحراء” مستقبلًا.