كيليان مبابي يجدد عقده مع “البياسجي”

كشفت تقارير صحفية عالمية. عن تمديد اللاعب الفرنسي. كيليان مبابي. عقده مع فريقه باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم السبت، عن تمديد اللاعب مبابي مع “البياسجي”، بعد أن إرتبط إسمه كثيرا بالإنتقال لريال مدريد الإسباني.

وفي المقابل، كشفت صحيفة”سبورت” الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، أبلغ لاعبيه بعدم التوقيع مع كيليان مبابي.

وأكد ذات المصدر، أن مبابي لم يوقع رسميا على عقده الجديد مع باريس سان جيرمان.

كما أرحجت الصحيفة الفرنسية، أن مبابي من المتوقع أن يجدد مع فريقه حتى 2025.

ويجدر للإشارة، كشفت والدة مبابي مؤخرا، الجزائرية فايزة العماري، عن توصلها لإتفاقين مع إدارتي فريق البياسجي وريال مدريد كذلك، والأمر متروك لإبنها للإختيار.