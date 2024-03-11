كيليا نمور: “اكتسبت خبرة كبيرة وموعدنا في أولمبياد باريس”

أكدت الجمبازية الجزائرية، كيليا نمور، بأن مشاركتها في بطولة العالم التي جرت بمدينة “باكو” بأذربيجان، ساعدتها في اكتساب الخبرة اللازمة.

وعبرت كيليا نمور، عن سعادتها الكبيرة بالميدالية الذهبية لنهائي العمودين غير المتوازيين لحساب المرحلة الثالثة من كأس العالم 2024 للجمباز، بقاعة “أرينا” بمدينة باكو، ما بين 7 و10 مارس الجاري.

وقالت كيليا في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية إنها: “تأمل في تجاوز الرقم الذي حققته خلال هذه البطولة”.

كما أضافت أنها “اكتسبت خلال هذه النسخة من كأس العالم خبرة كبيرة تمكنها من التحضير جيدا للأولمبياد باريس 2024”.

ونالت صاحب الـ 17 ربيعا، التي اقتطعت تأشيرة المشاركة في أولمبياد باريس 2024. المركز الثالث في مسابقة الحركات الأرضية، فيما اكتفت في جهاز عارضة التوازن بالمركز الـ 4، بعد سقوطها أثناء تأدية الحركة.