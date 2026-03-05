كيليا نمور تبلغ نهائي كأس العالم للجمباز الفني

تأهلت البطلة الأولمبية الجزائرية، كيليا نمور، اليوم الأخميس، إلى الدور النهائي، من البطولة العالمية للجمباز 2026.

وتأهلت الجزائرية كيليا نمور، للدور النهائي من هذه البطولة العالمية، في تخصص جهاز المتوزاي مختلف الارتفاعات.

وجاء تأهل بطلة الجمباز الجزائري لهذا الدور النهائي، بعد حلولها في المركز الثالث في التصفيات، بعلامة 14.066.

يذكر أن هذه كأس العالم للجمباز الفني، الذي تشارك فيه حاليا كيليا نمور، يجري بمدينة باكو، بأذربيجان.