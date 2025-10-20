كيليا نمور تبلغ نهائي مونديال “الجمباز الفني” بجاكرتا

حجزت البطلة الأولمبية الجزائرية كيليا نمور، مقعدا في نهائي الفردي العام، لبطولة العالم للجمباز الفني، الجارية بـ”جاكرتا” الأندونيسية.

وتشارك الجزائر، في مونديال جاكرتا. المقام في الفترة ما بين 19 و25 أكتور الجاري بـ 7 رياضيين تتقدمهم كيليا نمور، لدى السيدات، إلى جانب سهام حميدي.

بالإضافة إلى كل من آدم قوغات، حسام الدين حمدوش، بلال بلاوي، يوسف سماني وأحمد رياض عليوت في فئة الرجال.

وتأهلت البطلة كيليا نمور، اليوم الاثنين، إلى نهائي الفردي العام بعد تحقيق مجموع قدره 53.865 نقطة .

حيث حصدت فخر الجمباز الجزائري والعربي والإفريقي، 15.533 نقطة في المتوازي. مقابل 13.233 في عارضة التوازن، و12.666 في الحركات الأرضية، مقابل 12.433 نقطة في طاولة القفز.