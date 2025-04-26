كيليا نمور تتألق في كأس العالم للجمباز بالقاهرة وتتأهل لنهائي جهاز المتوازي

واصلت البطلة الأولمبية الجزائرية، كيليا نمور، تألقها اللافت في منافسات كأس العالم للجمباز الفني المقامة حاليًا في العاصمة المصرية القاهرة.

بتأهلها إلى نهائيين في غاية الأهمية.

وتمكنت كيليا نمور، اليوم السبت، من التأهل إلى نهائي جهاز عارضة التوازن عن جدارة واستحقاق، بعد أن تصدرت التصفيات بعلامة مميزة بلغت 13.200 نقطة.

مؤكدة مرة أخرى مكانتها بين نخبة الرياضيات العالميات في هذا التخصص الدقيق والصعب.

ولم تكتفِ كيليا بهذا الإنجاز، بل واصلت تألقها على بساط المنافسة، حيث حجزت مقعدها في نهائي الحركات الأرضية أيضًا، بعدما حققت المركز الثالث في التصفيات بمجموع 12.800 نقطة.