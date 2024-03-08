كيليا نمور تتأهل إلى ثالث نهائي في مونديال الجمباز

واصلت الجمبازية الجزائرية، كيليا نمور، تألقها في بطولة العالم، الجارية وقائعها بمدينة “باكو” الأذربيجانية.

ونجحت كيليا، في بلوغ ثالث نهائي في مونديال أذربيجان. وذلك في منافسة جهاز عارضة التوازن، بتصدرها التصفيات بعلامة 14.533 (6.4D 8.133E).

وقبل ذلك، كانت البطلة الجزائرية، قد تأهلت أمس الخميس، إلى نهائي جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات في الصدارة، إلى جانب تأهلها صبيحة اليوم الجمعة، إلى نهائي جهاز الحركات الأرضية في المركز الرابع.