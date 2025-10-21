كيليا نمور تتأهل إلى ثاني نهائي في مونديال “جاكرتا”

اقتطعت بطلة الجمباز الجزائري، كيليا نمور، بطاقة العبور إلى نهائي “عارضة التوازن” ضمن بطولة العالم للجمباز الفني، المقامة بـ”جاكرتا” الأندونسية، في الفترة ما بين الـ 19 والـ 25 أكتوبر الجاري.

وجاء تأهل كيليا نمور، إلى نهائي عارضة التوازن، بعد احتلالها اليوم الثلاثاء، المركز الثامن في التصفيات بعلامة 13.233.

وأكدت بذلك، صاحبة ذهبية أولمبياد باريس 2024، أنها بطلة من الطراز الأول في عالم الجمباز. بعدما كانت قد تأهلت أمس. إلى نهائي المسابقة العامة الفردية المقرر هذا الخميس.