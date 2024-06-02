كيليا نمور تتوج بلقب البطولة الفرنسية

توّجت الجمبازية الجزائرية، كيليا نمور، بلقب البطولة الفرنسية للأندية، رفقة ناديها “Avoine Beaumont Gymnastics”.

وتألقت كيليا، في الدورة التي جرت ما بين الـ 31 ماي الماضي والـ 02 جوان الجاري. في القسم الوطني الأول، الذي يشهد مشاركة أفضل 12 فريقا في الموسم من جميع الأقسام.

وحصدت البطلة الجزائرية، على 56.365 نقطة، موزعة على 13.900 نقطة في عارضة التوازن، و666.13 نقطة في الحركات الأرضية. و15.366 نقطة في جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، مقابل 13.433 نقطة في جهاز القفز.

للإشارة فإن الآمال معلقة على البطلة الصاعدة كيليا نمور. من أجل إهداء ميدالية ذهبية تاريخية في أولمبياد باريس 2024، والتي ستكون الأولى من نوعها في تاريخ الجمباز الجزائري.