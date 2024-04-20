كيليا نمور تحرز ذهبية جهاز الحركات الارضية

تُوجت لاعبة الجمباز الجزائرية كايليا نمور، اليوم السبت، بالميدالية الذهبية في كأس العالم للجمباز تخصص جهاز الحركات الارضية.

بعد أن حققت نمور علامة 13.700 بدرجة صعوبة 5.7.

ويعد هذا التتويج الثالث للبطلة الجزائرية في منافسات مونديال الجمباز الذي تحتضنه الدوحة القطرية من 17 لغاية 20 أفريل الجاري. بعد تتويجها أمس الجمعة، بذهبية في اختصاص جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات. بعلامة 15.366 بدرجة صعوبة 7.0، وتتويجها اليوم السبت، بالميدالية الفضية جهاز عارضة التوازن بعلامة 13.400 بدرجة صعوبة 6.2.