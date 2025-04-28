كيليا نمور تحصد ثاني ميدالية ذهبية في كأس العالم للجمباز

تألقت بطلة الجمباز الجزائري، كيليا نمور، اليوم الإثنين، في بطولة كأس العالم للجمباز، الجارية فعالياتها بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونجحت البطل الأولمبية، كيليا نمور، في حصد ميدالية ذهبية جديدة، اليوم الإثنين، في اختصاص عارضة التوازن.

وقدمت نمور عرضا كبيرا، في هذا الاختصاص، ما جعل لجنة التحكيم تمنحها علامة 13.333، التي أهّلتها للتتويج بالذهب.

وتعد هذه ثاني ميدالية ذهبية تحرزها الجزائرية كيليا نمور، ضمن هذه المنافسة، بعد تتويجها أمس الأحد، بذهبية اختصاص المتوازي مختلف الارتفاعات.