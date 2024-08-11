كيليا نمور تحمل العلم الجزائري في حفل اختتام الأولمبياد
بقلم عزبز طالبي
كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عن حامل العلم الجزائري في حفل اختتام الألعاب الأولمبية 2024 التي ستجري اليوم بباريس.
و قالت أن لبطلة كيليا نمور، ستحمل العلم الجزائري، بعدما صب الاختيار عليها، نظير التألق الملفت للانتباه لها، في رياضة الجمباز، و التي فازت فيها بالميدالية الذهبية.
وكانت كيليا نمور قد قادت الوفد الجزائري، للتألق في سماء أولمبياد باريس، رفقة البطلة الأخرى إيمان خليف، و البطل جمال سجاتي.
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