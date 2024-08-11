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الرياضة

كيليا نمور تحمل العلم الجزائري في حفل اختتام الأولمبياد

بقلم عزبز طالبي
كيليا نمور تحمل العلم الجزائري في حفل اختتام الأولمبياد
العلم الجزائري
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كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عن حامل العلم الجزائري في حفل اختتام الألعاب الأولمبية 2024 التي ستجري اليوم بباريس.

و قالت أن لبطلة كيليا نمور، ستحمل العلم الجزائري، بعدما صب الاختيار عليها، نظير التألق الملفت للانتباه لها، في رياضة الجمباز، و التي فازت فيها بالميدالية الذهبية.

وكانت كيليا نمور قد قادت الوفد الجزائري، للتألق في سماء أولمبياد باريس، رفقة البطلة الأخرى إيمان خليف، و البطل جمال سجاتي.

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