كيليا نمور تضمن تأهلها لأولمبياد باريس 2024

نجحت لاعبة الجمباز الجزائري، كيليا نمور، في اقتطاع تأشيرة تأهلها للطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية، باريس 2024.

وجاء تأهل كيليا نمور، بعد تحقيقها نتائج مميزة في بطولة العالم للجمباز، حيث أنهت مشاركتها في المركز السابع للفردي العام.

كما أرحزت لاعبة الجمباز الجزائرية، المركز السادس في سباق التأهل لنهائي الفردي العام، والمركز الثاني في جهاز المتوازي.

زبهذا ستمثل كيليا نمور، الجمباز الجزائري، في الطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية 2024، والمقررة بالعاصمة الفرنسية باريس.