كيليا نمور تضيف ميدالية فضية لرصيدها في كأس العالم للجمباز

عززت البطلة الأولمبية للجمباز، الجزائرية كيليا نمور، رصيدها بميدالية جديدة، من مشاركتها في كأس العالم للجمباز، الجارية بمصر.

ونالت كيليا نمور، اليوم الإثنين، ميدالية فضية جديدة، من مشاركتها في نهائي اختصاص الحركات الأرضية، بنيلها علامة 12.966.

وتضاف هذه الميدالية الفضية، إلى الميداليتين الذهبيتين، اللتين أحرزتهما البطلة الجزائرية، ضمن هذه المنافسة في اختصاصي عارضة التوازن، والمتوازي مختلف الارتفاعات.

وبهذا أنهت البطلة كيليا نمور، مشاركتها في هذه الطبعة من كأس العالم للجمباز، الجارية في مصر، برصيد ثلاثة ميداليات (ذهبيتين، وفضية).