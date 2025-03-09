كيليا نمور تظفر بالمركز الأول لدورة “جيمنيكس” الدولية

تألقت البطلة الأولمبية الجزائرية، كيليا نمور، في المسابقة العامة لدورة “جيمنيكس” الدولية للجمباز، التي جرت بمونتريال، الكندية.

ونجحت البطلة كيليا نمور، خلال مشاركتها في هذه الدورة الدولية للجمباز، من افتكاك المركز الأول، بعد حصولها على مجموع 54.200 نقطة، حسب (و.أ.ج).

وتفوقت بذلك، البطلة الأولمبية الجزائرية، في الترتيب العام لهذه الدورة، على الكنديتين، ليا مونيكا فونتان، (800. 52 نقطة)، واليسا غيريي كاليكست (100. 52 نقطة).

يذكر أن دورة جيمنيكس الدولية للجمباز، تعد أكبر المنافسات الدولية في كندا، ويشارك فيها أحسن الجمبازيين في العالم، بما فيهم رياضيو النخبة.