كيليا نمور تُعرب عن سعادتها بظروف التحضير والإقامة في الجزائر

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبد الرحمان حماد، البطلة الأولمبية كيليا نمور.

وحضر الاستقبال كل من الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري. إلى جانب مدربتها نادية ماسي، ورئيسة الاتحادية الجزائرية للجمباز، ذهبية عياد، والمدرب الوطني سعد الدين حميسي.

ويندرج استقبال حماد لكيليا نمور، رفقة مدربتها نادية ماسي. في إطار حرص اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية على مرافقة رياضيّي النخبة.

وتأمل نمور، المتوجة بذهبية أولمبياد باريس 2024، في بلوغ نسخة لوس أنجلوس 2028، على أمل التألق مجددا وتعزيز رصيدها بانجاز أولمبي جديد.

وفي هذا الصدد، جدد حماد، دعم ومرافقة اللجنة الأولمبية للبطلة كيليا نمور، في تجربتها الجديدة، ومسارها نحو هدف الألعاب الأولمبية القادمة “لوس أنجلوس” 2028.

بينما أبدت الجمبازية، كيليا نمور، حماسا كبيرا وسعادة - حسب بيان اللجنة الأولمبيىة -، بظروف التحضير والإقامة في الجزائر.