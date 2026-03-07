كيليا نمور تفتك الذهب في مونديال “أذربيجان”

توجت الجمبازية الجزائرية، كيليا نمور، اليوم السبت، بميدالية ذهبية ضمن ضمن المرحلة الثانية من كأس العالم للجمباز الفني للسيدات، الجارية بمدينة باكو في أذربيجان.

وجاء تتويج البطلة الأولمبية، بعد تألقها في نهائي الجهاز المتوازي مختلف الارتفاعات. واحتلالها المركز الأول بحصولها على 15.233 نقطة.

وبلغت درجة الصعوبة لكيليا نمور، 7.0 فيما وصلت علامة التنفيذ الخاصة بها إلى 8.233، لتخطف بذلك الذهب في مرحلة أذربيجان.

وتأتي محطة “باكو” بعد مرحلة “كوتبوس” في ألمانيا فيفري الماضي، أين توجت كيليا نمور بالميدالية الفضية على جهاز عارضة التوازن.