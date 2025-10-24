إعــــلانات
كيليا نمور تفوز بذهبية بطولة العالم للجمباز الفني 2025

بقلم كريم تيغرمت
حصدت البطلة الأولمبية الجزائرية، كيليا نمور، اليوم الجمعة، الميدالية الذهبية لبطولة العالم للجمباز الفني 2025، الجارية بجاكرتا.

وجاء تتويج البطلة كيليا نمور، بهذه الميدالية الذهبية، من مشاركتها في منافسة جهاز المتوازي مختلف الإرتفاعات.

وتمكنت البطلة الأولمبية الجزائرية، من نيل علامة 15.566، عن آدائها في هذه المنافسة، ما جعلها تحصد هذ الميدالية الذهبية عن جدارة.

وبهذا تكون البطلة الجزائرية كيليا نمور (18 عاما)، قد حصدت أول لقب عالمي لها، في مشوارها الرياضي، ليضاف إلى حصيلتها الثرية على غرار لقبها الأولمبي.

