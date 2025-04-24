كيليا نمور تقود المنتخب الوطني في المرحلة الختامية لكأس العالم للجمباز

يشارك المنتخب الوطني للجمباز، في المرحلة الختامية لكأس العالم 2025، المقرر إقائمتها بالعاصمة المصرية القاهرة.

وستكون الجزائر ممثلةً في هذه المرحلة الختامية، بخمسة رياضيين، على رأسهم البطلة الأولمبية، كيليا نمور.

وحسب اللجنة الأولمبية الجزائرية، سيكون إلى جانب كيليا نمور، أربعة رياضيين آخرين، هم: سهام حميدي، آدم كوقات، يوسف سماني، وأحمد رياض عليوات.

يذكر أن هذه المرحلة الختامية من كأس العالم للجمباز، ستقام خلال الفترة من 25 إلى 28 أفريل الجاري.