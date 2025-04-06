كيليا نمور تقود المنتخب الوطني في المرحلة الختامية لكأس العالم للجمباز
بقلم عزيز طالبي
تقود البطلة الجزائرية كيليا نمور المنتخب الوطني للجمباز، في المرحلة الختامية لكأس العالم للجمباز، التي ستقام بالعاصمة المصرية القاهرة.
و ستقام المنافسة بالقاهرة في الفترة الممتدة من 25 إلى 28 أفريل 2025.
كما ستسبق مرحلة القاهرة مرحلتان، كرواتيا من 10 إلى 13 أفريل 2025، و العاصمة القطرية الدوحة، من 16 إلى 19 أفريل 2025.
وستشارك الجزائر بخمسة أبطال متمثلين في كل من كيليا نمور و سهام حميدي وأدم كوقات إلى جانب كل من يوسف سماني وأحمد رياض عليوات.
رابط دائم : https://nhar.tv/h4ZvU