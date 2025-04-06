كيليا نمور تقود المنتخب الوطني في المرحلة الختامية لكأس العالم للجمباز

تقود البطلة الجزائرية كيليا نمور المنتخب الوطني للجمباز، في المرحلة الختامية لكأس العالم للجمباز، التي ستقام بالعاصمة المصرية القاهرة.

و ستقام المنافسة بالقاهرة في الفترة الممتدة من 25 إلى 28 أفريل 2025.

كما ستسبق مرحلة القاهرة مرحلتان، كرواتيا من 10 إلى 13 أفريل 2025، و العاصمة القطرية الدوحة، من 16 إلى 19 أفريل 2025.

وستشارك الجزائر بخمسة أبطال متمثلين في كل من كيليا نمور و سهام حميدي وأدم كوقات إلى جانب كل من يوسف سماني وأحمد رياض عليوات.