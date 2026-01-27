كيليا نمور تُتوّج بلقب أفضل رياضية جزائرية لسنة 2025

توّجت لاعبة الجمباز الجزائرية، كيليا نمور، بلقب أفضل رياضية جزائرية لسنة 2025. وذلك في إطار سبر الآراء التقليدي الذي تنظمه وكالة الأنباء الجزائرية، ويحمل اسم الصحفي الراحل إبراهيم دحماني.

وحسمت كيليا نمور، التتويج بأغلبية ساحقة، بـ 27 صوتًا من أصل 28 للهيئات الإعلامية المشاركة في عملية التصويت. في تأكيد جديد على الإجماع الذي تحظى به إنجازاتها.

وعاد الصوت الوحيد المتبقي إلى رياضية الفوفينام فيات فوداو، ميليسا قندوزي، المتوجة بالميدالية الذهبية في اختصاص القتال (-60 كلغ) خلال بطولة العالم التي احتضنتها إندونيسيا، في إنجاز مشرّف يعكس بدوره تطور الرياضات القتالية الجزائرية.

وبهذا التتويج، تحافظ كيليا نمور، على لقبها أحسن رياضية جزائرية للسنة الثانية على التوالي. مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز الوجوه الرياضية في الجزائر، ورمزًا للتميز والعطاء في رياضة الجمباز.