كيليا نمور :”سعيدة بإختياري أحسن رياضية جزائرية وأعتبره دعما لي”

أبدت نجمة الجمباز الجزائرية كيليا نمور سعادتها الكبيرة عقب التتويج بجائزة أفضل رياضية جزائرية لسنة 2023 .

وقالت كيليا نمور خلال تصريحها لدى نزوله بقصر المؤتمرات “عبد اللطيف رحال” “صراحة أنا جد سعيدة بإختياري أحسن رياضية جزائرية وهذا أعتبره دعما لبلدي وهو تكريم أعتز به سأسعى بكل جهدي لتشريفه”.

كما أضافت نمور “أشكر الجميع على الدعم الذي يقدم لي، وسأستمر في تقديم أفضل ما لدي وسابذل قصارى جهدي للفوز بميداليات أخرى”.

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