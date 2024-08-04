كيليا نمور: “سعيدة بهذا الانجاز وأهدي التتويج للشعب الجزائري”

عبّرت البطلة الأولمبية كيليا نمور، عن سعادتها الكبيرة، بعد تتويجها بذهبية دورة باريس، في جهاز المتوازي المختلف الارتفاع.

وفي أول تصريح لها بعد التتويج قالت كيليا: “الأمور مجنونة بأتم معنى الكلمة، سعيدة بالتتويج بهذه الميدالية وإهدائها للشعب الجزائري.”.

وواصلت صاحبة الـ 17 ربيعا، في تصريح خصت به شبكة “بي إن سبورت” القطرية: “أنا جد فخورة بما حققته وإهداء الميدالية للجزائر”.

أما عن الضغط الذي صنعته منافستها الصينية كيوان كيو، صاحبة المركز الثاني والميدالية الفضية. ردت كيليا: “نعم لقدت قامت بلقطات جميلة ولكنني حافظت على تركيزي وأخرجت الحركات اللازمة في الوقت المناسب”.

وفي الأخير، وجهت البطلة الأولمبية، كيليا نمور، شكرا خاصا إلى كل من سادنها ووقف إلى جانبها. سواء من كان داخل قاعة “آرينا” بشمال فرنسا، أو على مواقع التواصل الاجتماعي.