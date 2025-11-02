كيليا نمور: “سعدت جدا باستقبالي من قبل الرئيس تبون”

أعربت البطلة الجزائري كيليا نمور عن سعادتها الكبيرة باستقبالها من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد تألقها في الطبعة الأخيرة من بطولة العالم.

وقالت كيليا نمور، عقب تكريمها، اليوم الأحد: “سعدت جدا باستقبالي من قبل رئيس الجمهورية، ونحن نحيي ذكرى أول نوفمبر، ويشرفني كثيرا أن أسْتَقبل رفقة افراد عائلتي”.

وأضافت صاحبة الذهبية الأولمبية في الجمباز: “أشكركم جزيل الشكر على كل الدعم الذي أحظى به يوميًا، أنا أفتخر كثيرا بتمثيل الجزائر، في مختلف المنافسات، آمل أن أنقل من خلالي ومن خلال من معي بهجة الحياة وحب الوطن الذي أحمله في قلبي”.

وكان الرئيس تبون، قد خصّ البطلة الجزائرية ووالدَيها، والطاقَمَيْن الفني والإداري لفيدرالية الجمباز باستقبال حار.

وحضر الاستقبال أيضًا كلٌّ من مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وزير الرياضة وليد صادي، وكمال سيدي السعيد مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال.

يذْكَر أن صاحبة الـ18 عاما فازت نهاية الشهر الماضي بالميدالية الذهبية في مسابقة جهاز العارضتين مختلفتَي الارتفاع في بطولة العالم التي جرت بجاكرتا. لتكون بذلك أول لاعبة جمباز إفريقية في التاريخ تتوج بطلةً للعالم، وهذا بعد عام واحد من فوزها باللقب الأولمبي.