كيليني يعلن عن نهاية مسيرته الدولية بعد 18 عاما

كشف جورجيو كيليني، قائد المنتخب الإيطالي ونادي جوفنتوس، عن قُرب موعد اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة دامت 18 عاما.

وصرح كيليني عقب نهاية مباراة فريقه اليوفي ضد ساسولو، أمس الإثنين، إن اللقاء الذي سيقام بين إيطاليا ضد الأرجنتين.

المرتقب إجراؤه في ملعب ويمبلي بين بطل أوروبا وبطل كوبا أمريكا سيكون الأخير للاعب مع الآتزوري.

وبدأ كيليني مسيرته مع المنتخب الإيطالي عام 2004 وشارك في 116 مباراة وسجل 8 أهداف وتوج ببطولة اليورو الأخيرة.

ومن المقرر، أن يتواجه المنتخب الإيطالي ضد نظيره المنتخب الأرجنتيني، بمناسبة الطبعة الأولى من بطولة فيناليسما، بتاريخ الفاتح جوان المقبل.