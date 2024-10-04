كيم جونغ أون: سأستخدم الأسلحة النووية “دون تردد” إذا تعرضت بلادي لهجوم

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن قواته سوف تستخدم الأسلحة النووية “دون تردد”. إذا تعرضت بلاده لهجوم من كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم تحذيره من أنّه “إذا حاول العدو (…). استخدام قوات مسلحة للتعدّي على سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (…). فإن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستستخدم دون تردّد كلّ قوة هجومية تمتلكها، بما في ذلك الأسلحة النووية”.