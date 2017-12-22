“كيم جونغ أون” يستفز واشنطن مجددا!!

قال الزعيم الكوري الشمالي “كيم جونغ أون”، إن بلاده أصبحت دولة استراتيجية قادرة على تشكيل تهديد نووي جوهري للولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، إن كيم أكد على أنه لا يمكن لأحد أن ينكر كيان جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

التي برزت سريعا كدولة استراتيجية قادرة على تشكيل تهديد نووي جوهري للولايات المتحدة.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي، أن القوة النووية السريعة لتطور بلاده تشكل “نفوذا كبيرا” على المجتمع الدولي.

وأضاف: “على الرغم من أن التحديات الخطيرة التي تواجهنا لا يمكن التغاضي عنها، فإننا لا نشعر بخيبة أمل ولا نخاف منهم.

وتأتي تصريحات كيم في الوقت الذي أعلنت فيه كوريا الشمالية الشهر الماضي، أنها أكملت تسليحها النووي.

بعد إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، تدعى أنه يمكن أن يضع البر الرئيسي للولايات المتحدة في نطاقه.